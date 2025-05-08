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Sıvı Solucan Gübresi ile Tarımda Verim Artışı

Sıvı Solucan Gübresi ile Tarımda Verim Artışı
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Durak, sıvı solucan gübresinin tarımda en az %30 verim artışı sağladığını açıkladı. Üreticiler, bilimsel yöntemlerle ürettikleri sıvı ve katı gübreleri satışa sunuyor.

Sıvı solucan gübresiyle tarımda yüzde 30 verim artışı

MALATYA - Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Alper Durak, sıvı solucan gübresinin tarımda en az yüzde 30 verim artışı sağladığını belirterek, yöntemin dünyada yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren solucan gübresi dikkat çekmeye devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde solucan gübresi üretimi yapan çiftçi İlhan Aban ise hem katı hem de sıvı formda üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Üretim süreçlerinin tamamen bilimsel temellere dayandığını belirten Aban, katı gübrenin kilogramını 15 TL'den, sıvı gübrenin litresini ise 150 TL'den satışa sunduklarını aktardı.

Prof. Dr. Durak, sıvı solucan gübresinin toprakta mikrobiyal aktiviteyi artırarak bitki gelişimini desteklediğini ifade ederek, doğal gübreleme yönteminin özellikle organik tarımda büyük avantaj sağladığını kaydetti.

Durak, doğal gübreleme yönteminin dünyada yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını ve çiftçiler tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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