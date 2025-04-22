Sivas'ta Tarımsal Sulama Kanalları Temizleniyor

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Çepni beldesinde tarımsal sulama için kullanılan kanallar temizleniyor.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından başlatılan temizlik çalışmaları, her yıl olduğu gibi bu yılda yapılıyor.

Temizlik çalışmalarının ardından sulama kanalları, çiftçilerin arazilerini daha rahat sulamasına imkan verecek.