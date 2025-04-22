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Sivas'ta Tarımsal Sulama Kanalları Temizleniyor

Sivas'ta Tarımsal Sulama Kanalları Temizleniyor
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Çepni beldesinde çiftçi mallarını koruma başkanlığı tarafından başlatılan temizlik çalışmaları ile sulama kanalları temizleniyor. Çalışmalar, çiftçilerin arazilerini daha etkin sulamasını sağlamak amacıyla yapılıyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Çepni beldesinde tarımsal sulama için kullanılan kanallar temizleniyor.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından başlatılan temizlik çalışmaları, her yıl olduğu gibi bu yılda yapılıyor.

Temizlik çalışmalarının ardından sulama kanalları, çiftçilerin arazilerini daha rahat sulamasına imkan verecek.

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Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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