İşçilerden caminin kubbesinde sazlı türkülü ücret protestosu

SİVAS'ta inşası devam eden Merkez Cami ve Külliyesi'nin yapımında çalışan mermer işçileri, inşaatı yapan firmadan ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle kubbeye çıkarak sazlı türkülü eylem yaptı.

Mehmetpaşa Mahallesi Hastane Caddesi'nde devam eden Merkez Cami ve Külliyesi inşaatının yapımında çalışan mermer işçileri, inşaatı yapan firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle, caminin kubbesine çıktı. İşçiler, 'Yalana dolana gerek yok, alın terimizi istiyoruz' pankartı asıp protesto gerçekleştirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kubbedeki işçilerden birinin saz çalarak türkü söylediği görüldü. Yaklaşık 2 saat süren eylemin ardından işçiler ikna edilip kubbeden indirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

