Haberler

İşçilerden caminin kubbesinde sazlı türkülü ücret protestosu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta Merkez Cami ve Külliyesi inşaatında çalışan mermer işçileri, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle caminin kubbesine çıkarak saz çalıp türkü söyledi. Yaklaşık 2 saat süren eylemin ardından işçiler ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

SİVAS'ta inşası devam eden Merkez Cami ve Külliyesi'nin yapımında çalışan mermer işçileri, inşaatı yapan firmadan ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle kubbeye çıkarak sazlı türkülü eylem yaptı.

Mehmetpaşa Mahallesi Hastane Caddesi'nde devam eden Merkez Cami ve Külliyesi inşaatının yapımında çalışan mermer işçileri, inşaatı yapan firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle, caminin kubbesine çıktı. İşçiler, 'Yalana dolana gerek yok, alın terimizi istiyoruz' pankartı asıp protesto gerçekleştirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kubbedeki işçilerden birinin saz çalarak türkü söylediği görüldü. Yaklaşık 2 saat süren eylemin ardından işçiler ikna edilip kubbeden indirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den Guardiola'ya unutamayacağı jest

Ayrılacağını açıkladıktan sonra olanı hayatı boyunca unutamayacak
Semih Kılıçsoy hakkında son karar çıktı

Semih hakkında son karar çıktı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son hali dikkatlerden kaçmadı

Basın toplantısına damga vuran görüntü

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı