Sivas'ta amatör maçta kafa kafaya çarpışan kaleci ve arkadaşı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ta amatör küme futbol maçının 36. dakikasında kaleci ile takım arkadaşı kafa kafaya çarpıştı. İlk müdahaleleri sahada yapılan iki futbolcu, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Sivas'ta amatör küme futbol maçında kafa kafaya çarpışan kaleci ve takım arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Süper Amatör Küme B Grubu'ndan Hafik Belediyespor ile 4 Eylülspor takımları Spor Vadisi 1 No'lu sahada karşı karşıya geldi.
Maçın 36. dakikasında 4 Eylülspor kalecisi Umut Can Koç ile takım arkadaşı Furkan Güney kafa kafaya çarpıştı.
Oyunculara ilk müdahale sahadaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.
Futbolcular, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Futbolcuların çarpışma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA