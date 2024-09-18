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Şırnak'ta 1,65 Milyon Sazan Yavrusu Su Kaynaklarına Bırakıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Şırnak'ta göl, nehir ve barajlara toplam 1 milyon 650 bin sazan yavrusu bırakıldı. Bu çalışma su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Şırnak'ta göl, nehir ve barajlara 1 milyon 650 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında uygulamaya konulan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılabilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından göl, gölet ve barajlarda balıklandırma çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Şanlıurfa Atatürk Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan alınan 1 milyon 650 bin sazan yavrusu Güçlükonak, İdil, Cizre ve Uludere ilçelerinde bulunan göl, nehir ve barajlara bırakıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

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