Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı ocak ayında 31 bin 415 yolcuya hizmet verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, ocak ayında toplam 31 bin 415 yolcuya hizmet verdi. Havalimanı, 413 iç hat uçağına ev sahipliği yaparken, yük trafiği 330 ton olarak kaydedildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 31 bin 415 oldu.

Geçen ay iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 413, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 330 ton olarak gerçekleşti.

