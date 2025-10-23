Sinopec'ten Yeni Kaya Petrolü Rezervi Keşfi

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafinerisi şirketi Sinopec, ülkenin güneybatısındaki Sichuan Havzası'nda tahminen 100 milyon tonluk yeni bir kaya petrolü rezervi keşfettiğini duyurdu.

Şirketten perşembe günü yapılan açıklamada rezervin, Chongqing Belediyesi'nin Qijiang bölgesinde keşfedildiği belirtildi. Sahada açılan keşif kuyusunda, test üretimi sırasında günlük olarak petrolde 38,64 metreküp, doğalgazda ise 10.000 metreküp akış hızına ulaşıldığı ifade edildi.

Killi şist kayası oluşumlarında hapsolan ve rafine edilmek üzere çıkarılabilen sıvı hidrokarbonları ifade eden kaya petrolü, genellikle organik açıdan zengin killi şistlerde ve karbonat kayaları, kumtaşları ve silttaşlarının ince ara katmanlarında bulunuyor. Konvansiyonel olmayan petrol ve doğalgaz kaynağı olan kaya petrolü, Çin'deki ham petrol üretimine de istikrarlı şekilde katkıda bulunuyor.

Üç yeni büyük ölçekli kaya petrolü sahası belirleyen Sinopec, kaya petrolü arama ve geliştirme çabalarını giderek artırıyor. Şirketin yıllık kaya petrolü üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre 308.000 ton artışla 705.000 tona ulaştı.