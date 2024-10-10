Sinop'un Erfelek İlçesinde Odun Deposunda Yangın
Sinop'un Erfelek ilçesinde bulunan bir odun deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik bir çalışmanın sonucunda söndürdü, ancak depoda hasar meydana geldi.
Sinop'un Erfelek ilçesinde odun deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Toplu Mahallesi'nde Salih Ekşioğlu'na ait odun deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Erfelek Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonucu depoda hasar meydana geldi.