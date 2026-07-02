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Sinop açıklarında 8,5 ve 8 kilogramlık iki kötek balığı yakalandı

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Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında balıkçılar Sinan ve Kenan Yalçın, 8,5 ve 8 kilogram ağırlığında iki kötek balığı (minekop) avladı. Balıkçılar, bölgede nadir rastlanan bu türün aynı avda bu büyüklükte yakalanmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından 8,5 ve 8 kilogram ağırlığında iki kötek balığı (minekop) avlandı.

Kentte balıkçılık yapan Sinan Yalçın ile Kenan Yalçın, küçük tekneleriyle avlanmak üzere Karadeniz'e açıldı.

Bir süre sonra ağlarını kontrol eden balıkçılar, biri 8,5, diğeri ise 8 kilogram ağırlığında iki kötek balığının yakalandığını fark etti.

Sinan Yalçın, AA muhabirine, uzun yıllardır Karadeniz'de balıkçılık yaptıklarını, aynı avda bu büyüklükte iki kötek balığı yakalamanın sevindirici olduğunu söyledi.

Yakalanan balıklardan birinin dişi, diğerinin ise erkek olduğunu belirten Yalçın, "Kötek balığı bu bölgede çok sık rastlanan bir tür değil. Kızartması ve şişi tercih edilen, lezzetli bir balıktır. Nadir avlandığı için fiyatı da diğer balıklara göre biraz daha yüksektir. Aynı avda bu büyüklükte iki kötek balığı yakalamak her zaman nasip olmuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
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