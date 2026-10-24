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Sinop Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yüzme yarışına 50 sporcu katıldı

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Sinop Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yüzme yarışına 50 sporcu katıldı
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Sinop Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yüzme yarışı düzenlendi; minikler, küçükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde kız ve erkek 50 sporcu yarıştı. Dereceye girenlere ödülleri 29 Ekim kutlama töreninde verilecek.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yüzme yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Boyabat Spor Kompleksi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışma, erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, Boyabat'ta yüzme sporcularının yetişmesini istediklerini belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle minikler, küçükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde kız ve erkekler olmak üzere gerçekleştirilen yarışmalara katılan 50 sporcumuz hem hızlarıyla hem de azimleriyle beğeni topladı. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza ve derece alan sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Havuzun bundan sonra veteranlara açık olacağını dile getiren Erdem, "Performans sporcusu da yetiştireceğiz. Ayrıca 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' çerçevesinde havuzumuz tüm öğrencilerimize de açık olacak." ifadesini kullandı.

Dereceye giren sporculara ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde verilecek.

Kaynak: AA
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