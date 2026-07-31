Singapur, LNG yakıt ikmal kapasitesini artırmak için 8 şirkete lisans verdi





SİNGAPUR, 31 Temmuz (Xinhua) -- Singapur, çoklu yakıt ikmal merkezi konumunu güçlendirmek amacıyla 1 Eylül'den itibaren gemi yakıtı olarak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ikmal hizmetleri sunacak 8 şirkete yeni lisans vereceğini duyurdu.

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos 2031 tarihine kadar geçerli olacak beş yıllık lisanslar, Aramco Trading Singapore, Equatorial Marine Fuel Management Services, ExxonMobil Asia Pacific, PetroChina International (Singapore), Shell Eastern Trading, Sinopec Fuel Oil, TotalEnergies Gas & Power Asia (TEGPA)-Sembcorp Fuels (Singapore) Ortak Girişimi ve Vitol Bunkers (S) şirketlerine verilecek.

Açıklamada, genişletilen lisanslama çerçevesinin, LNG ikmal hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere Singapur'un LNG ikmal kapasitesini artıracağı ve destekleyici ekosistemi güçlendireceği belirtildi.

Lisans sahipleri, yakıt tedariki, depolama, yakıt transferi ve gemiye teslimat da dahil olmak üzere tüm süreçleri kapsayan LNG ikmal hizmetleri sunacak.

Kaynak: Xinhua