Singapur'da Halkın Hareket Partisi 14. Kez İktidara Geldi

Singapur'da bugün yapılan genel seçimlerde iktidardaki Halkın Hareket Partisi (PAP), parlamentodaki 97 sandalyeden 87'sini kazanarak 14. kez üst üste iktidara geldi.

CNA'nın Seçim Kurulu'nun verilerine dayandırdığı haberine göre, PAP, geçerli oyların yüzde 65,57'sini aldı.

Seçime katılım oranı yüzde 92,47 olurken PAP, 2020 seçimlerinde elde ettiği 83 sandalyeyi 87'ye çıkararak meclisteki çoğunluğunu pekiştirdi.

Ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi (WP) ise 10 sandalyesini korudu.

Başbakan Lawrence Wong, Mayıs 2024'te göreve gelmesinin ardından girdiği ilk seçimde güçlü bir destek elde ederken partisinin 2020'de yüzde 61,2 olan oyunu da bu seçimde artırdı.

Seçim sonuçlarının ardından kendisine gösterilen ilgiden dolayı halka teşekkür eden Wong yaptığı açıklamada, "Singapur halkının güvenini kazanmak büyük bir onur. Bu destekle ülkemizi ekonomik belirsizlikler ve küresel zorluklar karşısında daha da güçlendireceğiz." dedi.

İşçi Partisi lideri Pritam Singh ise seçim sonuçlarını değerlendirirken, "Parlamentoda daha dengeli bir temsilin sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz. Halkın sesini duyurmak ve hükümeti denetlemek bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.