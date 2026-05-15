Mehmet Şimşek: Bütçe Performansımız Hedeflerle Uyumlu Seyrediyor

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe performansının hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirterek, faiz dışı bütçe dengesinin ilk dört ayda yıllık 536 milyar TL iyileştiğini açıkladı. Şimşek, mali disiplini güçlendirmeye yönelik politikalara kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe performansımız hedeflerle uyumlu seyrediyor. Faiz dışı bütçe dengesi bütün zorlu koşullara rağmen ilk dört ayda yıllık 536 milyar TL iyileşti. Bu sayede geçen sene ocak-nisan döneminde yüzde 142 olan iç borç çevirme oranı bu sene yüzde 82 gerçekleşti. Vergide adaleti güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleyi artıran ve kamu harcamalarında etkinliği önceleyen politikalarımızla güçlü bir mali alan oluşturduk. Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını artıran bu mali alan sayesinde küresel enerji fiyatlarının etkilerini sınırlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldık. Uyguladığımız programın önemli çıpalarından olan mali disiplini güçlendirmeye yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
