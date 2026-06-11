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Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda, 120 milyon lira suç gelirini akladığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yapılan teknik ve mali analizlerle banka ve kripto varlık hesapları aracılığıyla yasa dışı bahis suçundan elde edilen yaklaşık 120 milyon lira tutarındaki suç gelirini akladıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
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