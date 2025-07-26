Siirt'te Fıstık Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Siirt Merkez Helvacılar Çarşısı'nda bir kuru yemişçiden çalınan Siirt fıstığı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası iş yeri sahibi polise başvurdu.
Siirt'te bir kuru yemişçiden Siirt fıstığı çalınması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Helvacılar Çarşısı'nda saat 01.35 sıralarında bir iş yerinin önünden geçen yüzü kapalı şüpheli, brandayla örtülü kuru yemişleri inceledikten sonra bir çuval Siirt fıstığını alarak uzaklaştı.
Sabah, fıstıkların çalındığını fark eden iş yeri sahibi M.R.E. polise başvurdu.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel