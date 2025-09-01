Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde 24 Sonuç Belgesi Kabul Edildi

Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde 24 Sonuç Belgesi Kabul Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin liderleri, Tianjin Zirvesi'nde güvenlik, ekonomi ve kültürel etkileşim konularında işbirliğini güçlendirmek üzere 24 sonuç belgesi kabul etti.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin liderleri pazartesi günü devam eden Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'nde güvenlik, ekonomi ve kültürel etkileşim gibi sektörlerdeki işbirliğinin güçlendirilmesi ve örgütsel yapılanma konularında 24 sonuç belgesini kabul etti.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin liderleri pazartesi günü devam eden Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'nde güvenlik, ekonomi ve kültürel etkileşim gibi sektörlerdeki işbirliğinin güçlendirilmesi ve örgütsel yapılanma konularında 24 sonuç belgesini kabul etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de

Bedavaya geldiği Fener'e çuvalla para kazandırarak transfer oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Napoli, Elif Elmas ile yeniden buluştu

Elif Elmas resmen geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.