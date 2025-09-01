Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde 24 Sonuç Belgesi Kabul Edildi

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin liderleri pazartesi günü devam eden Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'nde güvenlik, ekonomi ve kültürel etkileşim gibi sektörlerdeki işbirliğinin güçlendirilmesi ve örgütsel yapılanma konularında 24 sonuç belgesini kabul etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)