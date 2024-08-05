Üye Girişi
Haberler

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında doğaseverler Kocakoru Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaptı. Belediye öncülüğünde, Yaşam Boyu Spor Grubu ve Sebidos işbirliğiyle organize edilen Kocakoru Tabiat Parkı Doğa Yürüyüşü rehberler eşliğinde 8 kilometrelik rotanın hafif tempoda tamamlamasıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca güneşin doğuşuna, doğanın eşsiz güzelliğine ve şehir manzarasına hayran kalan doğaseverler, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak ve sağlıklı yaşama katkıda bulunmak için doğa yürüyüşlerinin önemli olduğunu söyledi. Bu tür faaliyetleri yıl boyunca gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Ustaoğlu, sıradaki rotanın Gökçehüyük Barajı olduğunu, ardından da Via Sebaste Antik Roma Yolu'nda yürüyüş planladıklarını bildirdi.

Seydişehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında doğaseverler Kocakoru Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaptı.

Belediye öncülüğünde, Yaşam Boyu Spor Grubu ve Sebidos işbirliğiyle organize edilen Kocakoru Tabiat Parkı Doğa Yürüyüşü rehberler eşliğinde 8 kilometrelik rotanın hafif tempoda tamamlamasıyla gerçekleştirildi.

Yürüyüş boyunca güneşin doğuşuna, doğanın eşsiz güzelliğine ve şehir manzarasına hayran kalan doğaseverler, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak ve sağlıklı yaşama katkıda bulunmak için doğa yürüyüşlerinin önemli olduğunu söyledi.

Bu tür faaliyetleri yıl boyunca gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Ustaoğlu, sıradaki rotanın Gökçehüyük Barajı olduğunu, ardından da Via Sebaste Antik Roma Yolu'nda yürüyüş planladıklarını bildirdi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Ustaoğlu Roma Spor Spor Güncel Haberler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

 Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

 Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title