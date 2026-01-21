Serdivan'da çiftçiye mazot desteği verilecek

Serdivan Belediyesince "Çiftçiye Mazot Desteği Projesi" tanım toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve üreticinin üzerindeki maliyet yükünü hafifletmek amacıyla gerçekleştirilen projenin tanıtımının Serdivan Belediyesi Kubbealtı Salonu'nda düzenlendiği bildidildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü sistemine kayıtlı üreticilere yüzde 100 hibe olarak verilen desteklerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) ve Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) verilerine göre kategorize edildiği belirtilen açıklamada, 0-5 dekar arası araziye 50, 5-20 dekar arasına 100, 20 dekar ve üzerine 150 litre mazot desteği, büyükbaş hayvan başına 10, küçükbaş hayvan başına 5, arıcılar için ise kovan başına 3 litre destek sağlanacağı anlatıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Osman Çelik, sürecin şeffaf ve düzenli işleyeceğini kaydetti.

Çelik, amaçlarının tarımsal kalkınmayı sağlamak, üretici gelirini artırmak ve katma değerli ürünleri tüketiciyle buluşturmak olduğunu belirterek, "Hazırlıklarımızı tamamladık, nisanda mazotları çiftçilerimize teslim etmeye başlayacağız. Dağıtım sürecini Kazımpaşa ve Yazlık bölgelerinde konuşlandıracağımız tankerlerle, tamamen şeffaf kart sistemi üzerinden ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştireceğiz. Üreticimiz tarlasını sürerken deposunu düşünmeyecek, biz onların yükünü hafifletmek için buradayız." ifadesini kullandı.

Programa, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.