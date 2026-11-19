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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, parlamentonun reddettiği 2026 yılı bütçe değişikliklerini kararnameyle yürürlüğe koydu.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Senegal Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Faye'nin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile üzerinde uzlaşılan 2,2 milyar dolarlık finansman programının ilerletilmesi amacıyla bütçe değişikliklerini kararnameyle uygulamaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, Faye'nin bu kararı anayasanın koruyucusu ve devletin düzenli işleyişinin güvencesi sıfatıyla aldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanının kararı, parlamentoda hükümetin bütçe düzenlemelerine karşı çıkan milletvekilleriyle yaşanan anlaşmazlığın ardından geldi.

Senegal Ulusal Meclisi, 3 Kasım'da 2026 yılı bütçesinde yapılması planlanan değişiklikleri reddetmiş, 18 Kasım'da da 2027 yılı bütçe tasarısını kabul etmemişti.

IMF kredisi için bütçe düzenlemeleri şartı

Senegal ile IMF, Eylül 2026'da ülkenin kamu maliyesini istikrara kavuşturmayı ve borç yükünü hafifletmeyi amaçlayan 3 yıllık, 2,2 milyar dolarlık finansman programı konusunda teknik düzeyde anlaşmaya varmıştı.

Ancak programın yürürlüğe girmesi için IMF yönetiminin ve İcra Kurulunun onayı gerekiyor. IMF, onay için Senegal'in bütçe çerçevesini tamamlamasını, geçmişte eksik bildirilen borçlara ilişkin düzeltici adımlar atmasını ve uluslararası ortaklarından finansman güvencesi sağlamasını bekliyor.

IMF Sözcüsü Julie Kozack, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, Senegal yönetiminin üzerinde uzlaşılan politikaları ülkenin kendi yasal ve kurumsal çerçevesi içinde uygulaması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA