Sedef Kabaş'a Halkı Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Dava Açıldı

Sedef Kabaş'a Halkı Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Dava Açıldı
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Sedef Kabaş, sosyal medya üzerinden TCMB Başkanı Fatih Karahan hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Başsavcılık, paylaşımın gerçeğe aykırı olduğu gerekçesiyle iddianame hazırladı.

Sedef Kabaş'a, sosyal medyada hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan hakkında yaptığı bir paylaşım nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Kabaş hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Kabaş'ın 8 Şubat 2024'te sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Karahan'ın seçimden sonra elektrik ve doğal gaza zam gelebileceği yönünde bir sözünü paylaştığı belirtildi.

Soruşturma aşamasında ifadesi alınan Kabaş, paylaşımı kendisinin üretmediğini, Karahan'ın zamlar hakkındaki bir cümlesini herhangi bir ekleme olmaksızın basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kendi sayfasında paylaştığını iddia etti.

İddianamede, Kabaş'ın yalan bilgi paylaşma, çarpıtma, halkı yanıltıcı bilgiye sevk etme amacının olmadığını da söyleyerek suçlamaları reddettiği belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin Karahan'ın söz konusu ifadeleri kullanmadığını tespit ettiği aktarılan iddianamede, sanık Kabaş'ın dezenformasyon şeklindeki paylaşımı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma tahkir kastıyla yaptığı, gerçeğe aykırı bilgiyi ülkenin iç güvenliğini ilgilendirecek şekilde alenen yaydığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Kabaş hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanığın, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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