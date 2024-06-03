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Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatı Rekor Kırdı

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, mayıs ayında gerçekleşen savunma ve havacılık sanayi ihracatının 876 milyon dolar olarak kaydedildiğini duyurdu. Bu rakam, sektör tarihinde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamıdır.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatının mayıs ayında 876 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve bu rakamın sektör tarihinde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma ve havacılık sanayii ihracatımız mayıs ayı itibariyle 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam sektör tarihimizde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. İlk 5 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir artış göstererek 2.215 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekor seviyedeki yüksek teknoloji ihracatımızla sektörümüzde sadece sürdürülebilir büyüme elde etmiyor aynı zamanda 65 doların üzerindeki kilogram başı ihracat rakamımızla ülkemizin katmadeğerli ihracat oranını da yukarı taşıyoruz. İhracatınızın artmasında öncü olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Haluk Görgün İhracat İhracat Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

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