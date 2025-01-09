SATSO Başkanı Akgün Altuğ, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihini Yaptı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Altuğ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını seçen Altuğ, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Garry Lotulung'ın "Kuyruklu yıldız ve volkan" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" isimli fotoğrafını oylayan Altuğ, "Spor" kategorisinde ise oyunu Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karesinden yana kullandı.

Altuğ, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi dolayısıyla bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Hapishane içi" fotoğrafını seçti.