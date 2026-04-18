Sarp Sınır Kapısı'ndan 2026'nın ilk çeyreğinde 1 milyona yakın yolcu geçti

2026 yılının ocak-mart döneminde Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan vizesiz ve kimlikle geçiş yapan yolcu sayısı, bir önceki yıla göre artış gösterdi. Tarihsel veriler ışığında, ticaret hacmi de yüzde 6 oranında artış kaydetti.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 2026 yılının ocak-mart döneminde 919 bin 876 yolcu geçiş yaptı.

AA muhabirinin Sarp Mülki İdare Amirliğinden aldığı verilere göre, vizesiz ve kimlikle geçişlerin yapıldığı ve vatandaşların yurt dışı gezileri için en çok tercih ettiği kapılar arasında yer alan Sarp Sınır Kapısı'ndan, 2026 yılının ilk çeyreğinde yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 919 bin 876 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde araç giriş ve çıkış işlemleri ise yüzde 1 artarak 155 bin 547 olarak kaydedildi.

Söz konusu süreçte sınır kapısından 92 bin 791 tır geçiş yaparken, tır sayısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalma görüldü.

Günlük ortalama 700 tırın çıkış, 450 tırın da giriş yaptığı Sarp Sınır Kapısı tır geçişleri noktasında bölgedeki Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarına göre daha fazla tır geçişine ev sahipliği yapıyor.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere götürmek için Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarak bölgeye gelen tırlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

Ticaret hacmi yüzde 6 arttı

Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan toplam ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 404 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
Emenike, Aziz Yıldırım'a olan sevgisini yeniden hatırlattı

Fener'in eski yıldızından Aziz Yıldırım'a açık destek: Onsuz olmayacak
Fatih Karagümrük ve Eyüpspor karşılaştı! İşte 6 puanlık maçta kazanan

Küme düşmemek için karşılaştılar! İşte kazanan
Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

Emenike, Aziz Yıldırım'a olan sevgisini yeniden hatırlattı

Fener'in eski yıldızından Aziz Yıldırım'a açık destek: Onsuz olmayacak
Özgür Özel'i kızdıran sözler: Tom Barrack'ı 'İstenmeyen kişi' ilan etti

Özel o sözlere çok kızdı: Bizim için artık istenmeyen adamdır
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor