Haberler

Sapanca Gölü'nde Su Kullanımına Dikkat: Fabrikalar 4 Milyon Metreküp Su Kullanıyor

Sapanca Gölü'nde Su Kullanımına Dikkat: Fabrikalar 4 Milyon Metreküp Su Kullanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nden fabrikaların yıllık 4 milyon metreküp su kullandığını açıkladı. Bu miktarın Sakarya'nın yaklaşık 20 günlük ihtiyacına eşdeğer olduğunu belirtti. SASKİ, su seviyesindeki değişimler ve tasarruf tedbirleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

SAKARYA Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nden fabrikaların yıllık 4 milyon metreküp su kullandığını ifade ederek, "Oysa sadece Sakarya'nın gölden aylık çektiği su miktarı 6 milyon metreküp. Yani fabrikaların yıllık kullanım miktarı, Sakarya'nın yaklaşık 20 günlük ihtiyacına karşılık geliyor" dedi.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sapanca Gölü'ndeki su seviyesindeki değişimlere dikkat çekmek ve tasarruf tedbirleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla ' Sapanca Gölü'nün Geleceği ve Kuraklık Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi. Toplantıda konuşan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, gölden su çeken fabrikaların yıllık toplam 4 milyon metreküp su kullandığını belirterek, "Bu miktar şehrimizin sadece 20 günlük ihtiyacına eşdeğer. Kaçak ya da fazla su çekimine kesinlikle izin vermiyoruz" dedi. Sapanca Gölü havzasında 6 firmaya yıllık toplam 1 milyon 17 bin metreküp kaynak suyu tahsisi yapıldığını, ayrıca Valilik tarafından 2,9 milyon metreküp mineralli su tahsisi gerçekleştirildiğini söyleyen Sakallıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 milyon metreküplük su tahsisi söz konusu. Bunların tamamı hem Sağlık Müdürlüğü hem Valilik hem de kurumumuz tarafından sıkı denetleniyor. Geçtiğimiz aylarda Valilik İl Su Kurulu toplantısında da bu konu yeniden kurul tutanaklarına geçirildi. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Sapanca Gölü havzasında yapılan toplam tahsis 4 milyon metreküp. Oysa sadece Sakarya'nın gölden aylık çektiği su miktarı 6 milyon metreküp. Yani fabrikaların yıllık kullanım miktarı, Sakarya'nın yaklaşık 20 günlük ihtiyacına karşılık geliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'nin Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongreleri iptal edildi

CHP'ye bir şok daha! İstanbul'da üç ilçede kongreler iptal
Ankara'da kritik görüşme! Bahçeli Erdoğan'ı yine kapıda bekledi

Ankara'da kritik görüşme! Bahçeli misafirini yine kapıda bekledi
Ali Mahir Başarır il başkanlığının önünde meydan okudu: Gürsel Tekin buraya gelmeye teşebbüs ederse...

İl başkanlığının önünde meydan okudu: Gürsel Tekin buraya gelirse...
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! 'Yapamazsın' dediler ama o başardı

Türkiye'de bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" dediler ama o başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.