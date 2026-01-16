Haberler

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama

Güncelleme:
Şanlıurfa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine ilişkin 34 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ŞANLIURFA'da, polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde para transferine aracılık eden hesaplara yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler kent genelinde belirlenen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenleme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri belirlenen 28 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon liralık işlem yaptıkları tespit edilen 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

