Haberler

Ahır görünümünde tesis kurup kaçak elektrikle kripto para imal etmişler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde, kripto para üretimi yapılan ve kayıtdışı elektriğe dayalı bir tesis tespit edildi. Tesiste 281 cihaz ve 1 elektrik trafosu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde, kripto para üretilen ahır görünümlü bir tesis bulundu, tesisin elektriğinin kayıt dışı trafoyla sağlandığı ortaya çıktı.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji hizmeti sağlama hedefiyle kaçak tüketimle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan hava taramasında, dışarıdan ahır gibi görünen bir yapıda olağan dışı enerji tüketimi tespit edildi.

Bölgeye yoğunlaşan ekiplerin sahada yaptığı incelemede, yapıda 1600 kilovat gücünde kaçak trafo bulundu.

Tesiste kurulan düzenekle günlük 40 bin kilovat saat kaçak elektrik kullanıldığı, bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi.

Yapılan suç duyurusunun ardından trafoya el konuldu.

Tesiste kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler sürüyor.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu adrese yapılan operasyonda kripto para işlemlerinde kullanılan 281 cihaz, 1 elektrik trafosu ile 1 kesici cihazın ele geçirildiği, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler

Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
title