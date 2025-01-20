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Şanlıurfa'da Kaçak Elektrikle Kripto Para Üretimi Tespit Edildi

Şanlıurfa'da Kaçak Elektrikle Kripto Para Üretimi Tespit Edildi
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Dicle Elektrik tarafından yapılan yapay zeka destekli çalışmalarda, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tuğlalarla kamufle edilmiş bir tesiste kaçak elektrikle kripto para üretimi yapıldığı tespit edildi. Kaçak düzenek, günlük 6 bin kilovatsaat elektrik tüketiyor.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da bir tarlanın ortasında tuğlalarla kamufle edilmiş ve kaçak elektrikle kripto para üreten tesis, Dicle Elektrik tarafından yapılan yapay zeka çalışmalarıyla tespit edildi.

Dicle Elektrik'in kaçak elektrikle mücadeleye drone ve yapay zeka destekli teknolojik çalışmaları sürüyor. Ekipler, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmayla kripto para üreten bir tesiste kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti. Tarlanın ortasına kurulan ve tuğlalarla kamufle edilen yapının, 2 bun 500 kilovolt gücündeki kayıt dışı trafoyla bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı. Kaçak düzeneğin, günlük 6 bin kilovatsaat elektrik tükettiği belirlendi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kaçak elektrik kullanımının sadece tarımsal sulama ve iklimlendirme gibi alanlarla sınırlı olmadığına, kripto para üretiminde de yaygın olduğu ifade edildi. Tespit edilen kaçak düzenekle ilgili olarak hukuki işlemin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada hızla yaygınlaşan kripto paraların üretimi, yoğun elektrik enerjisi kullanılarak gerçekleşiyor. Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi'ne göre, örneğin bir Bitcoin'in üretimi için yaklaşık 1450 kilovatsaat elektrik harcanıyor. Yapay zeka ve drone destekli çalışmalarla Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ortaya çıkardığımız düzenekte, kripto para üretimi amacıyla kullanılan 100 kadar cihazın ihtiyaç duyduğu elektrik, 2 bin 500 kilovolt gücündeki kayıt dışı trafodan sağlanıyordu. Kaçak elektrik kullanımı sadece enerji kayıplarına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal adalet ve ekonomik sürdürülebilirliğe de zarar veriyor. Enerji kayıplarını en aza indirmek ve sürdürülebilir bir enerji yönetimi sağlamak adına yenilikçi teknolojileri kullanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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