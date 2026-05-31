Oto galeriye silahlı saldırı kamerada

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde araç satışı yapılan bir iş yerinde park halindeki 5 araç kurşunlandı. Maddi hasara yol açan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Akçakale-Halep yolu üzerinde bulunan bir galeride meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı plakası ve kimlikleri henüz belirlenemeyen bir otomobil ile iş yeri önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek elindeki uzun namlulu tüfekle park halindeki 5 otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde ve araçlarda maddi hasar oluştu. Saldırganlar olayın ardından geldikleri araçla uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan saldırı anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı