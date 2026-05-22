Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin lira çıktı

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üst aramasında 117 bin 661 lira ele geçirildi. Paraya el konulurken, dilenci hakkında işlem başlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, bir şikayet üzerine şehirlerarası otobüs terminalinde E.K'nin dilencilik yaptığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri tarafından Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen E.K'nin üst aramasında toplam 117 bin 661 lira ele geçirildi.

Paraya el konulurken, olayla ilgili tutanak tutuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin vatandaşların duygularını istismar edenlere yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
