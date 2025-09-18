Şanghay'da Yapay Zeka İnovasyon Yerleşkesi Açıldı

SHANGHAİ, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da yer alan ve ülkenin ilk yapay zeka inovasyon pilot bölgesi olan Pudong Yeni Bölgesi'nde Zhangjiang yapay zeka inovasyon yerleşkesi açıldı. Salı günü açılışı yapılan yerleşke, 2030'a kadar 1.000 yeni yapay zeka şirketini bir araya getirmeyi, 100 milyar yuanlık (yaklaşık 14,08 milyar ABD doları) bir sektör ölçeğine ulaşmayı ve küresel düzeyde etkili bir yapay zeka inovasyon merkezi kurmayı hedefliyor.

Zhangjiang Bilim Kenti'nin merkezinde yer alan 2 kilometrekarelik yerleşkede, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), ekoloji, uygulama ve yaşam alanları bulunuyor. 700.000 metrekarelik sanayi alanına ve 1 milyon metrekarelik konferans salonları ve konut alanları gibi ek tesislere sahip yerleşke, sinerjik bir yapay zeka ekosistemi teşvik etmek üzere tasarlandı.

Shanghai Zhangjiang Sciengate Towers Teknoloji Geliştirme Limited Şirketi Genel Müdürü Zhu Hui, Zhangjiang yapay zeka inovasyon yerleşkesinin, belediye ve ilçe düzeyindeki politika çabalarını hayata geçireceğini, yapay zeka sektöründeki kümelenme avantajlarını artıracağını, kapsamlı bir destek sistemi kuracağını, endüstriyel güncellenmeyi teşvik edeceğini, Pudong'un dünya standartlarında bir yapay zeka topluluğu oluşturmasına yardımcı olacağını ve Shanghai'ın yüksek kaliteli kalkınmasına katkıda bulunacağını söyledi.