Sandıklı'da Tarım, Hayvancılık ve Seracılık Fuarı Açıldı

Sandıklı ilçesinde 180 firmanın katıldığı Tarım, Hayvancılık ve Seracılık Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

İlçede Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan fuara, Vali Yardımcısı Özlem Kılıçtürk, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik, Dazkırı Kaymakamı Gizem Baykuş, Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil, Hocalar Kaymakamı Nursen Yüce, Sandıklı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu katıldı.

Tarım, hayvancılık ve seracılık alanında faaliyet gösteren birçok firma fuarda stant açarak ürün ve hizmetlerini sergilerken, üreticilerle yatırımcılar arasında önemli iş birliklerinin temeli atıldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, toprakların bereketine, üreticinin alın terine ve tarımın geleceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.