Haberler

Samsun merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu; 7 gözaltı

Samsun merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu; 7 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 87 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

SAMSUN merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, banka hesaplarında 87 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinde sahte ürün satışı ile dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında Mersin'de 5, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve cezaevinde 1'er şüpheli olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarında 87 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Diğer yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın kuzeni de uyuşturucudan gözaltında

Cem Yılmaz'ın yakını da uyuşturucudan gözaltında
Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı!

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı