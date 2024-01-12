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Samsun'da Yan Yana Giden Motosikletlilere Cezai İşlem

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Samsun'da aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886'şar lira idari para cezası uygulandı.

SAMSUN'da aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886'şar lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletlinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada trafiği tehlikeye düşüren sürücüler E.A. ve Y.H.Ö.'yü Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Yeşilyurt Kavşağı'nda yakaladı. Sürücülere 2918 Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/1, 66 ve 73/a maddelerinden 2 bin 886'şar lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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