Samsun'da Korsan Taksicilere Ceza Yağdı

SAMSUN'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde korsan taksicilik yaptığı belirlenen 15 araç sürücüsüne toplam 58 bin lira ceza uygulanırken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 2 araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 15 araç hakkında işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında kurallara aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen araç sahiplerine toplam 58 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 araç, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında benzer denetimlerin kent genelinde sürdürüleceği belirtildi.