Samsun'da Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gümrük kaçağı Iphone cep telefonu, kulaklıklar ve şarj adaptörleri ele geçirildi.
Samsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Terme ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, yaptıkları aramada 1 adet gümrük kaçağı Iphone marka cep telefonu, 15 adet gümrük kaçağı kulaklık ve 6 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.