Samsun'da 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Başladı

Samsun'da 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Başladı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 106. yılı dolayısıyla Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'nin ilk adımını atmasının üzerinden 106 yıl geçti.

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları, saat 10.00'da Onur Anıtı önünde başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tören, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Samsun bugün SOLOTÜRK ve Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile HÜRJET'in gösterileri başta olmak üzere pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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