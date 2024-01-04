Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Kılıç, makamında yaptığı oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Çevre-yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece", haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Zaman yolculuğu" fotoğraflarını oylayan Kılıç, sporda ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karesini seçti.

Kılıç, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sancar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğraflarına oy verdi.