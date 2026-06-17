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Sakarya merkezli "suç örgütü" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Sakarya merkezli 'suç örgütü' operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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Sakarya merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait hesaplarda 630 milyon lira üzerinde işlem hacmi tespit edildi.

Sakarya merkezli 3 ilde düzenlenen "suç örgütü" operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ve bilişim sistemleri üzerinden işlenen organize suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Hendek ilçesinde elebaşılığını E.C.A'nın yaptığı değerlendirilen suç örgütüne yönelik Sakarya, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncelemeler sonucu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları ile kredi kartları üzerinden 630 milyon liranın üzerinde işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu çerçevesinde Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca el koyma tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
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