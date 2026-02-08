Haberler

Asma tavan iş yeri sahibinin üzerine çöktü; o anlar kamerada

Güncelleme:
Adapazarı'ndaki katlı pazar yerinde bulunan bir tütüncü dükkanının asma tavanı, iş yeri sahibinin malzemeleri topladığı sırada aniden çöktü. Olay sonucu şans eseri yaralanma olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Adapazarı İlçesinde, katlı pazar yerinde bulunan bir tütüncü dükkanının asma tavanı iş yeri sahibinin üzerine çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Adapazarı ilçe merkezindeki katlı pazar yerinde meydana geldi. Osman D., sahibi olduğu tütüncüdeki malzemeleri toplarken, iş yerinin asma tavanı bir anda çöktü. Tavandan düşen malzemelerin altında kalan esnaf, şans eseri yaralanmadı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
