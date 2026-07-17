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Sakarya'da 1050 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Sakarya'da 1050 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 1050 kg kıyılmış tütün, 560 bin 500 makaron ve çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi. İki zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 1050 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin evleri ve iş yerlerinde yapılan aramada, 110 bin 500'ü dolu 560 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı), 1050 kilogram kıyılmış tütün, 3 elektronik sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 2 kompresör nem alma makinesi ele geçirildi.

2 zanlı hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Erol Ulu
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