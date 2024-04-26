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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Konutlarda Su Bedeline İndirim Uygulayacak

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konut için kullanılan su bedeline yüzde 20 indirim uygulama kararı aldıklarını bildirdi. Alemdar, vatandaşların Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) sunduğu su kullanım hizmetini, indirimli tarifeyle alacağını kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konut için kullanılan su bedeline yüzde 20 indirim uygulama kararı aldıklarını bildirdi.

Alemdar, yaptığı açıklamada, vatandaşların Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) sunduğu su kullanım hizmetini, indirimli tarifeyle alacağını kaydetti.

Vatandaşın refahına katkıda bulunmak için suya yüzde 20 indirim uygulama kararı aldıklarını vurgulayan Alemdar, "Aldığımız bu kararla, tüm şehirler arasında en kaliteli değerlere sahip olan suyumuz artık uygun fiyatla evlerimize ulaşacak. Hedefimiz suyu, en uygun fiyata vatandaşlarına sunan belediyelerden biri olmak. Konutta kullanılan su için uyguladığımız indirimi, mayıs meclisinde inşallah karara bağlayacağız. Vatandaşımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Alemdar, indirimin sadece konutta kullanılan suda geçerli olacağını belirterek, düzenlemenin mayıs ayından itibaren vatandaşa yansıyacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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