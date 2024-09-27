Bakan Kacır'dan Mobilya Sektörü ve Dış Ticaret Açığı Açıklamaları

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu yılın ağustos ayında dış ticaret açığımız geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 42,7 azalmış, böylelikle aylık 5 milyar dolar seviyesinin altına düşmüş, 4 milyar 992 milyon dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Bu yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, ihracatçılarımızın başarısıdır. İnşallah bu istikamette kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi iş birliğiyle Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı'nın açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Sapanca'da bir otelde gerçekleştirildi. Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Güleç, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, MOYSAD Başkanı Davut Doğan, öğretim üyeleri, sanayiciler ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Bakan Kacır, mobilya üretiminde Türkiye'nin devler liginde olduğuna değinerek, "Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda, sanayimizin çarkları işliyor. Mevcut üretim potansiyeli, kapasitesi ve oluşturduğu istihdam bakımından imalat sanayi içinde önemli bir konumda yer alan mobilya sektörümüz de bu tablonun mimarları arasında yerini alıyor. Yıllar içerisinde küçük ölçekli geleneksel atölye tipi üretim yapısından sıyrılarak bilgi tabanlı ve sermaye ağırlıklı üretim altyapısına kavuşan sektörümüzün nitelikli ve yüksek katma değerli ürün kalitesi ile bugün küresel mobilya pazarında nasıl sağlam bir konuma sahip olduğunu gurur ve mutlulukla görüyoruz. Dünyanın 10'uncu büyük mobilya ihracatçısı olarak mobilya üretiminde devler ligindeyiz" ifadelerini kullandı.

'TRENDLERİ TAYİN EDEN BİR KONUMDA YER ALSIN'

Mobilya sektörüne yönelik uyarılarda bulunan Bakan Kacır, "Döngüsel ekonomi yaklaşımı kapsamında, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi ve Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü sektörümüzün dikkatle takip etmesi gereken süreçlerdir. Diğer yandan, her geçen gün hanesine yeni başarılar ekleyen mobilya sanayimizin, inovasyonu ve farklılaşmayı odağına alarak rekabet gücünü artırması için seferberlik ruhuyla çalışmalıyız. Biz istiyoruz ki Türk mobilyasının alametifarikası yüksek kalite, özgün ve yenilikçi ürünleri sunma kabiliyeti olsun. İnovasyon ve tasarım yetkinlikleriyle küresel trendlere yalnızca çevik bir şekilde yanıt vermesin. Estetik, fonksiyonellik ve teknoloji kullanımı açısından küresel mobilya pazarında trendleri tayin eden bir konumda yer alsın" ifadelerine yer verdi.

'DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ GEÇEN YILIN AĞUSTOS AYINA GÖRE YÜZDE 42,7 AZALMIŞ'

TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerine de değinen Bakan Kacır, "Etrafımızda yaşanan çatışmalara ve 6 Şubat depremlerinin ağır mali faturasına rağmen Türkiye ekonomisi sürdürülebilir ve nitelikli büyüme patikasında yol almayı devam ettiriyor. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeylerindeki ihracatımız ve azalan ithalatımız cari dengede önemli bir düzelmeyi beraberinde getirdi. TÜİK ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Bu yılın ağustos ayında dış ticaret açığımız geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 42,7 azalmış, böylelikle aylık 5 milyar dolar seviyesinin altına düşmüş, 4 milyar 992 milyon dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Bu yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, ihracatçılarımızın başarısıdır. İnşallah bu istikamette kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.Bakan Kacır, enflasyonla ilgili olarak, "Tesis ettiğimiz güven ve öngörülebilirlik iklimiyle beraber ülkemize dış kaynak girişini de önemli ölçüde artırıyor. Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinde somut ilerleme katetmeye başladık. Ekonomide elde ettiğimiz başarılar ve kazanımlar milletimizin alım gücünü yükselterek talebi güçlendirecek ve sektörümüze de olumlu yansımalar sağlayacaktır. Büyük bir kararlılık ve güçlü bir iradeyle ekonomimizin dayanaklılığını, direncini artıran programlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kurguladığımız yatırımcı dostu politikalarla, sanayimizin ihtiyaç duyduğu yapısal reformları hızla hayata geçirerek güçlü ve güvenilir bir yatırım iklimi tesis etmeyi sürdüreceğiz. Gerçekleşecek her yeni yatırımla ülkemiz daha da kalkınacak, büyüyecek, milletimizin refah seviyesi daha da artacaktır" dedi.

'YERLİ MOBİLYA ÜRÜNLERİ TERCİH ETMESİNİ BİRLİKTE SAĞLAYACAK BİR KAMPANYAYI BAŞLATALIM'

Gençlerin yerli mobilya ürünleri tercih etmesi noktasında kampanya önerisinde bulunan Bakan Kacır, "Bizim bir Aile ve Gençlik Fonumuz var. Orada biz de yönetim kurulunda bakan yardımcımız aracılığıyla tespit ediyoruz. Gelin hep birlikte bu fon ile sektörümüz arasında bir iş birliği inşa edelim. Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla özellikle yeni evlenecek gençlerimize önemli destekler sunuyoruz. Faizsiz, uzun dönemli kredi destekleri sağlıyoruz. Onların aynı zamanda yerli mobilya ürünleri tercih etmesini de birlikte sağlayacak bir kampanyayı hep beraber başlatalım" ifadelerine yer verdi.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN /SAPANCA(Sakarya),