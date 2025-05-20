Sahte Yatırım İlanlarıyla 33 Milyon TL Dolandırıcılık: 11 Gözaltı

Sahte Yatırım İlanlarıyla 33 Milyon TL Dolandırıcılık: 11 Gözaltı
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Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonda, sahte yatırım ilanlarıyla 33 milyon TL dolandırıcılık yapan 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 860 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendi, 6'sı tutuklandı.

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde internet siteleri üzerinden sahte yatırım ilanlarıyla onlarca kişiyi 33 milyon 366 bin 573 TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilere operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Banka ve kripto hesaplarında 860 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden gördükleri yüksek kazanç vaatli yatırım ilanlarıyla dolandırılan onlarca mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin aynı yöntemle 33 milyon 366 bin 573 TL dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, banka ve kripto hesaplarında toplamda 860 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendi. Diyarbakır, Gaziantep, Isparta, Antalya, Adana ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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