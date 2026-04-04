Sahte yatırım çetesine 5 ilde operasyon: 8 tutuklama

TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 ilde düzenlenen operasyonda, sahte kripto yatırım platformları üzerinden bir kişiyi 3 milyon 480 bin lira dolandıran şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli ile başka suçtan cezaevinde bulunan 2 kişi tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nazımiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; sahte kripto yatırım platformları üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayına yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, T.S.Ö.'nün sahte platformlar aracılığıyla 8 farklı şirket hesabına toplam 3 milyon 480 bin TL göndererek dolandırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Balıkesir, Hatay, Mersin ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 2 kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine kondu. Cezaevinde olan 2 şüpheli bu suçtan da tutuklandı.

55 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yapılan mali incelemelerde, şüphelilerin elde ettikleri paraların izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda transfer işlemi gerçekleştirdiği ve paraları farklı kripto hesaplarına aktardığı tespit edildi. Şebekenin kullandığı 8 farklı şirket hesabında toplam işlem hacminin 55 milyon TL olduğu saptandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, siber dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı