Ankara merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 33 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli soruşturmada, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden 642 milyon lira vurgun yapan 33 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 2,7 milyar liralık para trafiği oluşturduğu belirlendi.

Ankara merkezli soruşturmada, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak maddi menfaat temin eden 33 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarıyla hiçbir ilişkileri olmamasına rağmen kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp, Bakanlık antetli sahte evrak düzenleyerek gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları belirlenmişti.

Bu kapsamda şüphelilerin şirketler kurarak organize şekilde hareket ettikleri, 23 müştekiden 642 milyon 853 bin lira maddi menfaat sağladıkları ve incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 lira para trafiği oluşturdukları tespit edilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin 33'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 68'i ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edecek.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
