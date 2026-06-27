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8 ilde 'sahte iş' operasyonu: 21 tutuklama

8 ilde 'sahte iş' operasyonu: 21 tutuklama
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Kars merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden sahte ürün satışı ve iş ilanlarıyla 54 kişiyi dolandıran 29 şüpheliden 21'i tutuklandı.

KARS merkezli 8 ilde internet siteleri ve sanal medya üzerinden ürün satışı ve sahte iş ilanlarıyla 54 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sahte İş' adı verilen operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden sahte ürün ilanları yayımlayarak, Facebook, Instagram ve TikTok üzerinden ise 'Evde paketleme iş imkanı' adı altında paylaşımlar yaparak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Ayrıca bazı şüphelilerin banka hesap bilgilerini kullandırarak dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 54 kişinin dolandırıldığı, mağdurların milyonlarca lira zarara uğradığı belirlendi. Şüphelilere yönelik 23 Haziran'da Mersin, Şanlıurfa, Van, Gaziantep, Yalova, Aydın, Diyarbakır ve Adana'da toplam 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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