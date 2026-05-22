Ankara merkezli 23 ildeki sahte evrakla dolandırıcılık operasyonunda 33 tutuklama

Ankara merkezli 23 ilde, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli olarak tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı, 68 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, bakanlığın işlemlerini konu ederek organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, bakanlık antetli sahte evrak düzenledikleri, gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları ve şirketler kurarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin, 23 mağdurdan toplam 642 milyon 853 bin lira haksız menfaat temin ettiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında ise şüphelilere ait şirketler üzerinden yaklaşık 2 milyar 764 milyon 841 bin liralık para trafiği oluştuğu belirlendi. Bu kapsamda 118 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18 Mayıs'ta Ankara merkezli 23 ilde operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı, 68 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, serbest bırakılan şüphelilere yönelik başsavcılığın itirazda bulunacağı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

