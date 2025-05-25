Sağlık Sen'den Obeziteyle Mücadele Uyarısı: 'Sağlıklı Gıdaya Ulaşım Öncelikli Olmalı'

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR) - Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan program kapsamında, sağlık personelinin meydanlarda vatandaşlara boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümü yapmasına tepki gösterdi. Uygulamanın sağlık çalışanlarının asli görevlerini aksattığını belirten Doğruyol, "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasının önü açılmadan, ekonomik olarak vatandaşları bir seviyeye getirmeden siz sağlık çalışanlarına ne kadar sokaklarda boy kilo ölçtürseniz de obezitenin önüne geçmeniz mümkün değildir" dedi.

Doğruyol, Sağlık Bakanlığı'nın temmuz ayına kadar süreceğini açıkladığı boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçüm çalışmasını, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Uygulamanın arkasında başka amaçlar olabileceğini belirten Doğruyol, "Sağlık Bakanlığının obeziteyle mücadele çerçevesinde Türkiye nüfusunun yaklaşık 10 milyonuna ulaşmak kaydıyla yollarda sağlık personellerimiz boy ve kilo ölçmeyle ilgili yani vücut kitle endeksiyle ilgili çalışmalara başladılar. Temmuz ayına kadar bu çalışmaların yürütüleceği ifade edilmekte. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız yollarda herhangi bir vatandaşın boyunu, kilosunu ölçerek vücut kitle endeksini çıkarmakla mükellefler" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının ilçe sağlık müdürlüklerinin ve sağlıklı yaşam merkezlerindeki personelin, vücut kitle endeksiyle ilgili yapılan çalışmalarda görevlendirildiğini aktaran Ahmet Doğruyol, şunları kaydetti:

"Bu personelin yürütmekte oldukları kendi görevleri de var. Doğal olarak bu kendi görevleriyle ilgili çalışma yapan personellerin vücut kitle endeksiyle ilgili sokaklara çıkması demek kendi yaptıkları asli işlerinin aksaması demek. Bununla ilgili zaten mevcut sistemde aile hekimliğinin Hasta Yönetim Sistemi(HYP) uygulamalarında, aile hekimliği bilgi sisteminde de bu veriler var. Sağlık Bakanlığı'nın bu verilere ulaşması için sağlık çalışanlarını sokaklara çıkarıp sokaklarda boy, kilo ölçtürmesine gerek olduğunu düşünmüyoruz.

Sağlık Bakanlığı elinde veriler varken çalışanlarımıza sokağa çıkartarak boy kilo ölçtürmesinin başka bir çerçevesinin olduğunu düşünüyoruz. Mesela özel sağlık sigortalarına bu verilerin pazarlanması olabilir ya da aile hekimliği sistemindeki aile hekim arkadaşlarımızın bir şekilde denetlenme mekanizması olabilir. Aile hekimi arkadaşlarımızın aldığı maaşların yaklaşık üçte birlik bölümü HYP, yani hasta yönetim sisteminden gelmekte. Belki ilerleyen süreçte, Sağlık Bakanlığı bu verileri kullanarak, aile hekim arkadaşlara 'siz bu verileri sağlıklı girmediğinizden dolayı maaş kesintisi yapıyorum' gibi bir mantıkla da yaklaşmasının mümkün olduğunu düşünüyorum."

"Sağlıklı gıdaya ulaşım olmadan obeziteyle mücadele mümkün değil"

Sağlık Bakanlığı'nın önceliğinin vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak olması gerektiğini vurgulayan Doğruyol, gıda denetimlerinin yetersiz olduğunu belirtti. Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığının obeziteyle mücadelesinden önce vatandaşların sağlıklı gıdaya ucuz bir şekilde ulaşabilmesinin ve obeziteye sebep olan gıdalarla ilgili gerekli denetlemeleri yapmasının öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Doğruyol, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı bu denetlemeleri yapmıyor. Daha doğrusu şu an itibariyle ve Türkiye'de gıda denetimi diye bir şey yapılmıyor. Lokal olarak üç beş iş yerinin denetlenmesi demek ülkede gıda denetimi yapılıyor demek değildir. Sağlık Bakanlığı öncelikle tedbir amaçlı o vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasının yollarını açmasını çabalaması lazım. Tabii bu sadece paketlenmiş gıdaların obeziteye sebep olmasının dışında yine sağlıklı gıdaya ulaşma yönünde adımlar atılması. Bu adımların bir tanesi de hepimizin bildiği gibi ekonomik sebepler. Ekonomik sebeplerle vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşmasının önü bir şekilde kesiliyorsa daha sonraki aşamada bunları obeziteyle mücadele şeklinde uğraşmanın da çok bir manasının olduğunu düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasının önü açılmadan, ekonomik olarak vatandaşları bir seviyeye getirmeden siz sağlık çalışanlarına ne kadar sokaklarda boy kilo ölçtürseniz de obezitenin önüne geçmeniz mümkün değildir."