Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi Novatek'te yangın çıktı
Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek'in Baltık Denizi'nde bulunan petrol rafinerisi tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle tesiste üretim durdu. Yangının dış etkenlerden kaynaklandığı belirtilirken, Rus basınında yer alan haberlerde ise tesisin iki insansız hava aracının saldırısına uğradığı kaydedildi.
Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek, Baltık Denizi'nde bulunan tesisinde çıkan yangın nedeniyle üretimi durdurduğunu bildirdi.
DOĞAL GAZ TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI
Novatek'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin Baltık Denizi kıyısındaki Ust-Luga'da bulunan tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktığı bilgisi verildi. Yangının çıkışının ilk belirlemelere göre "dış etkenlerden" kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, yangında ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.
ÜRETİM DURDU
Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, tesisteki üretimin ise durdurulduğu kaydedildi. Rus basınında yer alan bazı haberlerde, tesisteki yangının iki insansız hava aracıyla yapılan saldırı nedeniyle çıktığı öne sürüldü.