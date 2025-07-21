Rusya Hükümeti Sınır Kontrol Noktalarına 180 Milyar Ruble Yatırım Yapacak

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke genelindeki sınır kontrol noktalarının modernizasyonu için önümüzdeki 3 yıl içinde yaklaşık 180 milyar ruble ayıracaklarını açıkladı. Gelişmiş teknolojik çözümlerle sınır tesislerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

VLADİVOSTOK, 21 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, hükümetin ülke genelindeki sınır kontrol noktalarının iyileştirilmesine önümüzdeki 3 yıl içinde yaklaşık 180 milyar ruble (yaklaşık 2,3 milyar ABD doları) ayıracağını söyledi.

Mişustin, pazartesi günü Amur Bölgesi'ndeki Kanikurgan otomobil sınır kontrol noktasını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada gelişmiş dijital ve teknolojik çözümler kullanarak sınır tesislerinin inşa, onarım ve teknik donanım yenilenmesine yatırım yapılacağını belirtti.

Mişustin, "Sınır ötesi lojistiği iyileştirmek için ülke çapında geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Mevcut 3 yıllık federal bütçe döneminde sınır kontrol noktalarını geliştirilip modernize edilmesine yaklaşık 180 milyar ruble tahsis edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ülkedeki mevcut kontrol noktalarının dörtte birinden fazlasının önümüzdeki 5 yıl içinde iyileştirileceğini de kaydeden Mişustin, "Bunlar mevcut ve öngörülen ticaret akışları açısından öncelikli yerler. Sadece Uzakdoğu Federal Bölgesi'nde 30'dan fazla kontrol noktasının iyileştirilmesi planlanıyor" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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